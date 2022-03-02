У Москві з посольства України зняли прапор і опечатали двері (фото)

У Москві з посольства України зняли прапор і опечатали двері (фото)

Табличку про те, що в будівлі розташоване посольство України, також зняли.

У Москві біля посольства України зняли прапор і табличку. Там також також опечатали двері.

Про це 2 березня повідомило російське державне інформагентство РІА.

Нагадаємо, що український уряд розірвав дипломатичні відносини з Росією 24 лютого після того, як Москва наказала вторгнутися в країну.