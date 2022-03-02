Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

У Москві з посольства України зняли прапор і опечатали двері (фото)

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Москві з посольства України зняли прапор і опечатали двері (фото)

Табличку про те, що в будівлі розташоване посольство України, також зняли.

У Москві біля посольства України зняли прапор і табличку. Там також також опечатали двері.

Про це 2 березня повідомило російське державне інформагентство РІА.

Нагадаємо, що український уряд розірвав дипломатичні відносини з Росією 24 лютого після того, як Москва наказала вторгнутися в країну.

©

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

Наступна публікація