У Москві затриманих активісток на мітингах проти війни катують у відділках – російський опозиціонер

Він припускає, що більшість росіян почнуть прозрівати, лише коли на повну відчують на собі зростання цін і зникнення продуктів.

Росія проявляє фашистські настрої і щодо власного населення.

Запевняє опозиційний російський політик Дмитро Гудков в ефірі марафону найбільших телеканалів.

«Це фашистський режим, як зовні щодо того, що відбувається в Україні, так і в самій країні. В Москві катують активісток, дівчат, які виходили на мітинги проти війни. Вони в ОВД в Москві піддаються катуванням, їх б’ють, тягають за волосся, їм погрожують...» - розповів опозиціонер.

Він розповів, що дехто із росіян вже почав виїздити із країни без віз і грошей на подальше існування. «Навіть не уявляю, що буде з країною, яка стала новим Рейхом для світу. І Путін на одній дошці із Гітлером», - додав Гудков.

Опозиціонер впевнений, що найближчим часом у більшості росіян, які отримують інформацію лише від пропагандистів Кремля, не буде розуміння, що відбувається насправді, проте з часом, коли вже буде стрімке зростання цін, зникнуть продукти, і вони почнуть розуміти, що весь світ ненавидить росіян, то лише тоді можливо люди почнуть прозрівати.

Нагадаємо, що у Москві поліція прийшла додому до сім'ї школяра після уроку історії, де обговорювалася війна з Україною. Шестикласник Кирило (прізвище не називається на прохання матері) ставив запитання про війну.