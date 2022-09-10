У мовній школі Дніпра маленьких українців навчали, що вони росіяни, а для українців рідна мова - російська

В одному із тестових завдань у школі з англійської мови йшлося, що рідна мова українців - російська. Коли батьки зауважили це викладачам, ті відповіли - методика авторська, написана багато років тому російською і переробити її вони не можуть, йдеться в ТСН.

Наталія Паришкура не стримує емоцій, коли гортає підручник, виданий її сину в одній з найвідоміших мовних шкіл Дніпра. І хоч зізнається, що гидко, читає текст, який педагоги дають учням для перекладу.

«"Я росіянин, я з Росії, я в зеленому", далі - "вони українці, та їх рідна мова російська!". Оце вже була та межа, яку я вже не витримала. Вибачте, але для моєї сім’ї не прийнятно, щоб моя дитина читала, артикулювала «я русский, я из России», коли росіяни вбивають наших дітей», - каже жінка.

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Цей текст пропонують перекласти під час співбесіди тим, хто хоче вступити до школи. Твердження про рідну мову українців, каже жінка, обурило не лише її. Ще й викладання, як з'ясувалось, тут виключно російською. «Мені пише зауч цієї школи і говорить, що думаю, що для вашої дитини це буде проблема, на жаль, ми вам не підійдемо», - пригадує Наталія.

Сергійко англійську вивчає з трьох років, але перекладає українською. Російської термінології і справді не розуміє. «Я зовсім не розумію, я знаю тільки на українській. Іноді, коли хтось не розумів, перекладали на російську, я перепитував, щоб казали українською. Англійську взагалі, мені здається, треба подавати на самій англійській мові», - розмірковує дитина.

У школі кажуть, що переходити на українську і змінювати тексти в підручниках, не можуть. Мовляв працюють за авторською методикою засновника, яку він розробив майже 30 років тому. Нині помер і змінювати його тексти надто складно, кажуть педагоги. «Це треба все адаптувати на українську граматику, я підкреслюю адаптувати, не просто перекласти речення, а адаптувати, щоб ця методика продовжувала працювати», - переконує директорка школи англійської мови Надія Дорошенко.

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Щоправда, в електронної версії підручника речення з російськими наративами таки прибрали. У друкованій поки залишать, як є. «Замінити ці речення, це значить весь цей тираж переробити, у нас немає штату, який нам все це робить», - додає директорка.

Але юристи категоричні: за законом у школі давно мали адаптувати програму, бо з січня 2021 року українська стала обов’язковою для надання усіх освітніх послуг. «Якщо є ліцензія, яка чітко передбачає, що викладання має відбуватись за умовами державних стандартів, це має бути лише українською мовою», - пояснює адвокат Андрій Верба

Після скандалу у школі таки пообіцяли замінити російськомовні підручники на українські. Планують зробити це до кінця року, хоча через свою мовну позицію кількох учнів вже втратили - батьки забрали дітей зі школи.

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