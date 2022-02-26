У МОЗ підрахували кількість жертв внаслідок російського вторгнення

Понад тисячі людей стали жертвами бойових дій та російського вторгнення.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що 198 людей загинули внаслідок бойових дій внаслідок торгнення Росії в Україну.

Про це він написав у своєму Facebook.

"На жаль, за оперативними даними, від рук загарбників маємо 198 загиблих, з них 3 дітей, 1115 поранених, з яких 33 дитини", - написав Ляшко.

Ляшко також зазначив, що жодна лікарня не зачинилась, всі працюють і надають медичну допомогу. "Ніхто не злякався і всі мужньо дивимось в очі ворогу", - написав він. Медична система продовжує працювати, міністерство зі свого боку робить можливе, щоб у лікарнях було все необхідне.

Він також заявив, що наразі у МОЗ шукають бронежилети для медиків.

Зазначимо:

Росія атакувала Україну: всі новини про військове вторгнення в режимі онлайн

Нагадаємо: