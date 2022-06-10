У МОЗ розповіли, скільки медиків загинуло та постраждало від початку повномасштабного вторгнення РФ

У МОЗ розповіли, скільки медиків загинуло та постраждало від початку повномасштабного вторгнення РФ

Від початку повномасштабної війни в Україні від рук окупантів загинуло 12 медичних працівників, ще 47 - отримали важкі поранення.

За даними міністерства, кількість загиблих та потерпілих медиків внаслідок дій російських військових може бути більша.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю для "Української правди".

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"12 вбитих російськими окупантами та 47 тяжко поранених. Це верифіковані цифри. Потенційно кількість більша, але поки немає підтвердження", - заявив Ляшко.

Очільник МОЗ зауважив, що наразі в Україні немає критичної недостачі з лікарями, оскільки до країни приїжджають медичні працівники за кордону, які виявили бажання допомогти.

"Зараз критичної недостачі з лікарями немає, бо в нас є черга з іноземних лікарів, які готові приїжджати в Україну. Ми ж також відкриті, але говоримо, що краще приїжджати тоді, коли від нас приходить запит, хто потрібен лікарні, наприклад, анестезіолог чи травматолог. Тоді ми просимо – приїжджайте своєю бригадою, ми вам кажемо, в яку лікарню. Але ситуація залежить від місця, про яке йдеться. Одна справа захід України, одна – центр. Інша справа в зоні бойових дій та на території, де Росія пробує встановити окупаційний режим", - розповів міністр.

Раніше у МОЗ назвали кількість медичних закладів, які тимчасово перебувають під окупацією. Детальніше читайте за посиланням.

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