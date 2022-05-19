"У мрійників в Європі є час уявити": Арестович розповів про єдиний варіант "примирення" з РФ

"У мрійників в Європі є час уявити": Арестович розповів про єдиний варіант "примирення" з РФ

Російські окупанти повинні повністю піти з України. Компромісу з Кремлем та окупації ним частини України для "умиротворення" не буде.

Президент і керівництво України, а також дипломати й наші міжнародні партнери вважають можливим так зване "примирення" з РФ лише після капітуляції Москви, виведення путінських військ і розмови про компенсації за завдані збитки.

Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі 24 каналу.

Він переконаний, що про будь-яке примирення з ворогом зараз не може йтися.

"Єдиний варіант примирення - це російська капітуляція, виведення військ і розмови про компенсації. Це принципова позиція керівництва держави. У мрійників в Європі є час, щоб уявити, як все неоднозначно, але нічого з цього не буде, крім військової поразки Росії та викиду з України всіх ворожих солдатів", - заявив Арестович.

Він вважає, що деякі країни хочуть повторити Мінські угоди, зокрема закликаючи припинити вогонь будь-якою ціною.

"Жодного варіанту, де ми дозволяємо росіянам залишитися тут, не буде. Окремі країни можуть спробувати домовлятися, але бачимо, які різнобічні процеси йдуть в Європі. Вони часом будуть коливатися, тому що це європейська школа політики", - розповів Арестович.

Крім того, він допустив, що між РФ, Францією і Німеччиною може вестися певна гра на тристоронньому рівні. Таку поведінку Арестович називає дивною позицією.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що переговорний процес з російською стороною складний. Він залежить від того, як відбуваються події в Україні. Вони суттєво змінилися від початку війни.

Раніше Зеленський заявив, що Росія має зробити перший зрозумілий крок для переговорів.

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