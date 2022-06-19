У МВС назвали "наступну реперну точку", після якої Путін може оголосити мобілізацію в РФ

У МВС назвали "наступну реперну точку", після якої Путін може оголосити мобілізацію в РФ

Подальші сценарії розвитку подій в Україні будуть залежати від мобілізації в РФ.

Диктатор Росії Володимир Путін офіційно навряд чи наразі оголосить мобілізацію у країні-агресорці.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко під час телемарафону.

За його словами, зараз деякі аналітики обережно починають говорити, що росіянам вже не вистачає резервів, щоб поповнити ті частини, які вибувають з бойових дій. Так, деякі експерти вже говорять про те, що у росіян не вистачає мобілізаційних ресурсів.

"Наступна реперна точка для всіх нас - 11 вересня, регіональні вибори в Російській Федерації. І ці вибори для Путіна є дуже важливими, тому що вони є вотумом довіри до його політики, вони будуть проходити під гаслом: "Ми стали гірше жити, але ми будуємо велику країну"... Росіяни хочуть бачити цю війну по телевізору, тому навряд чи можна очікувати, що Путін оголосить мобілізацію", - сказав він.

Ситуація на фронті станом на зараз, за даними Денисенка, дуже складна, але контрольована.

"Ситуація дуже складна, особливо на Сєвєродонецькому напрямку, але контрольована. Зараз ми можемо говорити про те, що росіяни фактично не мають просувань на ключових для себе напрямках. Цієї ночі вони знову намагалися вийти на трасу "Бахмут - Лисичанськ", цього разу їм це також не вдалося, знову ми їх відбили. І у самому Сєвєродонецьку особливих проривів немає. Але ситуація складна і на півночі Харківщини, тому що росіяни пробують наблизитись до Харкова і знову перетворити його на прифронтове місто", - зазначив він.

Раніше у США оцінили плани Путіна щодо захоплення всієї України.

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