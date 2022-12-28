У МВС назвали кількість пошкоджених обʼєктів з початку російського вторгнення

Всього за час війни було пошкоджено 35 тисяч обʼєктів
З початку повномасштабного вторгнення російські окупанти пошкодили 702 обʼєкти критичної інфраструктури в Україні.
Про це в етері телемарафону повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.
Всього з початку війни в Україні було пошкоджено або зруйновано 35 тисяч різних обʼєктів.
"Йдеться, зокрема, про газопроводи, електропідстанції, мости і так далі", - сказав Єнін.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США та партнери зіштовхнулись з труднощами у питанні відновлення української енергосистеми через брак необхідних компонентів.
Крім того, ми раніше інформували, що раніше голова Державного департаменту США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати Америки та їх союзники будуть продовжувати робити все можливе, щоб захистити енергетичну інфраструктуру України.
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