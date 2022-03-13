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У МВС назвали мету авіаудару окупантів по Яворівському полігону

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Окупанти випустили по ньому мінімум вісім ракет.

Ударом по Яворівському полігону на Львівщині (Міжнародному центру миротворчості та безпеки) росіяни намагаються продемонструвати, що в Україні немає жодного безпечного місця.

Про це в ефірі телемарафону заявив радник Міністерства внутрішніх справ Вадим Денисенко.

Нагадаємо, що 13 березня російські окупанти здійснили авіаудар по Міжнародному центру миротворчості та безпеки більш відомому як Яворівський полігон у Львівській області.

За попередніми даними, вони випустили вісім ракет. Інформація щодо загиблих та потерпілих встановлюється. 

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