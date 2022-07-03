У МВС назвали три причини, чому окупанти масовано обстрілюють Україну ракетами

У МВС назвали три причини, чому окупанти масовано обстрілюють Україну ракетами

Росія змінила тактику та більш потужно атакує крилатими ракетами наші міста.

Є три ймовірні причини, чому президент РФ Володимир Путін схвалює масовані ракетні удари по українських містах.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

Окрім цього, наразі російські медіа запускають наратив про те, що це Україні винна в тому, що її міста бомблять. Мовляв, обороняється, то й сама напросилася.

Три причини ракетного терору Росії

Перша причина – сіяти паніку та недовіру в українців. При цьому російські медіа запускають наратив про те, що якби Україна не оборонялася, то її міста не обстрілювали. Мовляв, ми самі вирішили оборонятися і вмирати, а нас же лише хотіла "захистити". Наразі цей наратив просувають всі російські Телеграм-канали.

Друга причина – тиск на Захід. Агресор намагається підняти ставки й змусили західних лідерів сісти за стіл переговорів.

Третя причина – російська еліта, яких Путін "вимазує в кров" цими ракетними обстрілами. Мовляв, таким чином Путін показує "вершкам" Росії, що у них два варіанти: або вони з ним, або їх немає взагалі.

Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк висловив думку, що Росія завдає ударів крилатими ракетами по житлових кварталах, щоб примусити Україну сісти за стіл переговорів.

Нагадаємо, у ніч проти 1 липня російські літаки цинічно завдала ракетних ударів по багатоповерхівці та базах відпочинку в Одеській області, коли люди спали.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив про 21 жертву та 38 постраждалих.

Відомо, російські окупанти випустили по Білгород-Дністровському району Одеської області три ракети Х-22. Ракети були запущені літаками стратегічної авіації Ту-22 з напрямку Чорного моря.

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