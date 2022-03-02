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У МВС попередили, що російські окупанти готуються атакувати ще одну АЕС на півдні України

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У МВС попередили, що російські окупанти готуються атакувати ще одну АЕС на півдні України

yuzhnoukrainsk.net

Йдеться про АЕС, розташовану у Миколаївській області.

У Миколаївській області російські окупанти можуть вдарити по Южно-Українській АЕС.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Посилаючись на дані НГУ, він розповів, що з Миколаївської області у бік Вознесенська, де розташована Южно-Українська АЕС, вилетіла група з понад 20 гелікоптерів окупантів з десантниками.

"Можливо, буде атака на АЕС. Національна Гвардія готова прийняти бій!", - написав Геращенко.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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