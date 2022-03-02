У МВС попередили, що російські окупанти готуються атакувати ще одну АЕС на півдні України

У МВС попередили, що російські окупанти готуються атакувати ще одну АЕС на півдні України

Йдеться про АЕС, розташовану у Миколаївській області.

У Миколаївській області російські окупанти можуть вдарити по Южно-Українській АЕС.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Посилаючись на дані НГУ, він розповів, що з Миколаївської області у бік Вознесенська, де розташована Южно-Українська АЕС, вилетіла група з понад 20 гелікоптерів окупантів з десантниками.

"Можливо, буде атака на АЕС. Національна Гвардія готова прийняти бій!", - написав Геращенко.