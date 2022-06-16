У МВС попередили українців про відповідальність за здавання мін та снарядів на металобрухт

У МВС попередили українців про відповідальність за здавання мін та снарядів на металобрухт

За спроби здати знайдені вибухонебезпечні предмети на металобрухт на українців чекає відповідальність. Як і за їхнє використання у злочинних цілях.

В Україні вже є багато випадків загибелі чи травмування людей від мін та вибухонебезпечних предметів під час польових робіт – здебільшого у Київській та Чернігівській областях.

Про це заявили у Міністерстві внутрішніх справ.

"Деякі громадяни намагаються здавати вибухонебезпечні предмети на металобрухт або навіть використовувати у злочинних цілях. Нагадую, такі дії неприпустимі, небезпечні та суворо караються правоохоронними структурами", - зазначила речниця Міністерства внутрішніх справ Олена Матвєєва на брифінгу.

Вона закликала українців відвідувати лише ті місця на природі, які гарантовано перевірені піротехніками. Матвєєва нагадала, що в жодному разі не можна підходити до вибухонебезпечних предметів і тим більше – стосуватися їх, а у разі виявлення – негайно телефонувати за телефонами "101" та "102".

Також можна використовувати застосунок "Розмінування України" та інтерактивний сервіс "Протилежна діяльність ДСНС України".

Нагадаємо, в Одеській області чоловік зайшов у море і загинув, підірвавшись на вибухівці.

Читайте також: