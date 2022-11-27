У МВС повідомили, на що побільшало скарг українців на тлі відключень світла

Монастирський каже, що відключення світла вплинуло на домашнє насильство.
В Україні на тлі тривалих відключень світла збільшення криміногенних ситуацій не фіксується, побільшало звернень про домашнє насилля.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський в ефірі телемарафону
"Насильство не повинно переноситися на близьких та рідних. Це важливо для розуміння нас, як незалежної повноцінної нації", - наголосив Монастирський.
Очільник МВС розповів, що на час відключення електропостачання внаслідок обстрілів РФ було збільшено кількість патрулів на вулицях, їм допомагають добровольчі формування територіальних громад і військовослужбовці Нацгвардії, які не перебувають на фронті.
Міністр нагадав про роботу "Пунктів незламності", де є світло, зв’язок і тепло.
"Це ті базові речі, яких потребують люди в містах, де відсутнє світло й опалення", - сказав Монастирський.
Нагадаємо, за даними прикордонної служби Польщі, паніки серед українців через потенційний ризик блекауту немає і попри російські бомбардування цивільної інфраструктури, відсутність електроенергії українці масово не виїздять за кордон.
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