У МВС повідомили, скільки українців загинули від обстрілів російських окупантів

Російські окупаційні війська від початку повномасштабного вторгнення вбили тисячі мирних українців. Жертвами окупантів стало понад 9400 цивільних українців.

Про це розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в ефірі телемарафону.

Ще щонайменше 6 800 українців були травмовані.

"Через терористичні атаки страждають мирні жителі. Станом на зараз, за даними Національної поліції України, загинуло понад 9400 мирних жителів. Ще близько 6800 травмовані. Серед них, на жаль, є і діти. Від початку вторгнення окупантів в Україні загинула 441 дитина", – повідомив Єнін.

За його словами, на деокупованих територіях правоохоронці продовжують виявляти нові докази злочинів росіян. Так, на звільнених територіях Херсонської області зафіксовано вже 600 воєнних злочинів РФ, на Харківщині - 3 400.

"Поліцейські продовжують повертати закон і порядок на звільнені території. Разом з тим ми фіксуємо нові воєнні прояви. Слідчими підрозділами Нацполіції України на деокупованих територіях (Херсонської області. – Ред.) задокументовано близько 600 воєнних злочинів. На Харківщині задокументовано 3400 воєнних злочинів. Проте лише минулої доби додався 41 факт воєнних злочинів", – додав він.

Нагадаємо, у селі Правдине Херсонської області знайшли масове поховання працівників однієї з агрофірм та неповнолітньої дівчини. Будинок, у якому були люди, росіяни спочатку обстріляли, а потім підірвали. Під час ексгумації на тілах жертв, у черепах, були кульові поранення, на зап’ястях у ще двох виявлено мотузку.

Раніше голова МЗС Дмитро Кулеба назвав геноцидом російські атаки по критично важливій цивільній інфраструктурі України. Міністр процитував статтю Конвенції про геноцид, під яку підпадають російські атаки по Україні.

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