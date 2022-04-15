У МВС пояснили, чому Росія погрожує ядерною зброєю

Це останній козир Путіна.

Росія погрожує ядерною зброєю, бо це її головний козир та один із етапів інформаційної війни.

Про це 15 квітня повідомив радник голови Міністерства внутрішніх справ Вадим Денисенко під час телемарафону.

"Їх головний козир - ядерна зброя, тому вони розганяють ці страхи на усіх фронтах. Ми маємо розуміти, що це останній козир Путіна. Зараз на нас іде інформаційна атака і спроба ще раз підняти ставки в інформаційній війні. Зараз нічого не показує, що вони готуються до ядерної атаки", - заявив Денисенко.

Нагадаємо, наступні дні та тижні у війні України та Росії стануть "битвою логістики". Про це заявив ексначальник британської військової розвідки маршал авіації Філ Осборн в інтерв‘ю Sky News.

Чим загрожує ядерна війна і чи можна врятуватися у разі початку бойових дій

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