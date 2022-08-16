У МВС пояснили, кого вважатимуть колаборантом на тимчасово окупованих територіях

У МВС зазначили, що покарання за колаборацію з РФ у кожному випадку визначається окремо.
Якщо людина співпрацювала із загарбниками та надавала їм якусь інформацію, як раніше було у Київській області, коли росіянам передавали дані про українських військових, то тоді людина буде притягнута до відповідальності і їй буде вручена підозра.
Про це на брифінгу в "Укрінформі" розповіла речниця МВС Альона Матвєєва.
Однак, якщо людина працює, наприклад, у магазині чи перукарем на тимчасово окупованій території, то її неможливо притягнути до відповідальності за колабораціонізм.
"Під кожен випадок закон не застосуєш однаково. Наприклад, якщо людина працювала у магазині, то неможливо її притягнути за колабораційну діяльність. Кожен випадок розбирається окремо", - зазначила Матвєєва.
За її словами,часто співпраця з окупантами обґрунтована тим, що людям обіцяють дати керівні посади, також це може бути фінансова винагорода.
"Були випадки, коли людина (співпрацюючи з окупантами - ред.) хотіла полегшити собі виїзд на територію іншої країни", - сказала вона.
За її словами, покарання за колаборацію з РФ також у кожному випадку визначається окремо.
"Наприклад, якщо людина закликала підтримувати військових РФ або надавала якісь відомості, брала гуманітарну допомогу (від росіян – ред.) і розповсюджувала її – це одне покарання, якщо йдеться про якісь більш серйозні дії особи, наприклад, коли колабораційна діяльність людини мала такий вплив, що хтось через неї загинув – то термін у цьому випадку може бути більш серйозний, навіть до довічного ув’язнення", - резюмувала речниця.
Нагадаємо, СБУ оприлюднила список зрадників, які вступили до лав окупаційного "МВД РФ" на Запоріжжі (фото).
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