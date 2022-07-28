У МВС пояснили умови виїзду з України, якщо закордонний паспорт є недійсним

У Міністерстві внутрішніх справ України пояснили, чи можуть громадяни виїхати за кордон за закордонним паспортом, який недійсний, але термін його дії було продовжено ще на 5 років (в ДМС чи посольстві/консульстві України за кордоном).

Недійсний паспорт громадянина України для виїзду за кордон не дає право громадянам України виїжджати за кордон.

Про це наголосили у МВС.

Там пояснили, що пропуск може здійснюватись на підставі паспорта громадянина України для виїзду за кордон, термін дії якого подовжено.

Крім того, виїзд українців за кордоном здійснюється за такими документами:

паспортом громадянина України для виїзду за кордон

дипломатичним паспортом

службовим паспортом

посвідченням особи моряка

іншими документами, передбаченими міжнародними договорами України.

"На період дії воєнного стану та протягом року від дня його припинення або скасування перетин державного кордону може здійснюватися громадянами України в пунктах пропуску через державний кордон та пунктах контролю на підставі паспорта громадянина України для виїзду за кордон, термін дії якого продовжено", - підсумували у МВС.

Нагадаємо, в Україні з'явилася чергова шахрайська схема з документами.

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