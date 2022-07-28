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У МВС пояснили умови виїзду з України, якщо закордонний паспорт є недійсним

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У МВС пояснили умови виїзду з України, якщо закордонний паспорт є недійсним

Фото: УНІАН

У Міністерстві внутрішніх справ України пояснили, чи можуть громадяни виїхати за кордон за закордонним паспортом, який недійсний, але термін його дії було продовжено ще на 5 років (в ДМС чи посольстві/консульстві України за кордоном).

Недійсний паспорт громадянина України для виїзду за кордон не дає право громадянам України виїжджати за кордон.

Про це наголосили у МВС.

Там пояснили, що пропуск може здійснюватись на підставі паспорта громадянина України для виїзду за кордон, термін дії якого подовжено.

Крім того, виїзд українців за кордоном здійснюється за такими документами:

  • паспортом громадянина України для виїзду за кордон
  • дипломатичним паспортом
  • службовим паспортом
  • посвідченням особи моряка
  • іншими документами, передбаченими міжнародними договорами України.

"На період дії воєнного стану та протягом року від дня його припинення або скасування перетин державного кордону може здійснюватися громадянами України в пунктах пропуску через державний кордон та пунктах контролю на підставі паспорта громадянина України для виїзду за кордон, термін дії якого продовжено", - підсумували у МВС.

Нагадаємо, в Україні з'явилася чергова шахрайська схема з документами.

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