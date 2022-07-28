У МВС пояснили умови виїзду з України, якщо закордонний паспорт є недійсним

У Міністерстві внутрішніх справ України пояснили, чи можуть громадяни виїхати за кордон за закордонним паспортом, який недійсний, але термін його дії було продовжено ще на 5 років (в ДМС чи посольстві/консульстві України за кордоном).
Недійсний паспорт громадянина України для виїзду за кордон не дає право громадянам України виїжджати за кордон.
Про це наголосили у МВС.
Там пояснили, що пропуск може здійснюватись на підставі паспорта громадянина України для виїзду за кордон, термін дії якого подовжено.
Крім того, виїзд українців за кордоном здійснюється за такими документами:
- паспортом громадянина України для виїзду за кордон
- дипломатичним паспортом
- службовим паспортом
- посвідченням особи моряка
- іншими документами, передбаченими міжнародними договорами України.
"На період дії воєнного стану та протягом року від дня його припинення або скасування перетин державного кордону може здійснюватися громадянами України в пунктах пропуску через державний кордон та пунктах контролю на підставі паспорта громадянина України для виїзду за кордон, термін дії якого продовжено", - підсумували у МВС.
Нагадаємо, в Україні з'явилася чергова шахрайська схема з документами.
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