У МВС пояснили причини оперативної паузи у війні в Україні

Російським окупантам довелося взяти оперативну паузу у війні через успішні удари ЗСУ по ворожих складах на захоплених агресором територіях.

Паузу ворог бере для перегрупування, цьому є кілька причин.

Про це сказав радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смирнов у коментарі 24 каналу.

"По-перше, вони зараз думають, як далі рухатися, тому що раніше їхня кінцева точка була зрозуміла. Вони хотіли дійти до кінця Луганської області. Ми це повинні розуміти. А по-друге, зараз лінія фронту практично рівна. Нею рухатися значно складніше, ніж коли перебуває в оточенні з трьох різних сторін", - пояснив Смирнов.

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Крім того, на думку радника голови МВС, ворог змушений брати паузу через знищення українськими захисниками великої кількості особового складу та озброєння.

"Однак ключова Історія в тому, що по озброєнню у росіян все одно був паритет. Але коли закінчуються боєприпаси, тому що їх знищують, це ускладнює логістику і зберігання", - додав Смирнов.

Нагадаємо, військовий експерт назвав місяць, коли ЗСУ перейдуть у контрнаступ.

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