У МВС пропонують посилити відповідальність для порушників комендантської години: що треба знати

У МВС пропонують посилити відповідальність для порушників комендантської години: що треба знати

В Україні можуть посилити покарання для порушників комендантської години, встановленої в умовах воєнного часу.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський вважає за необхідність запровадження адміністративної відповідальності за порушення комендантської години.

Про це заявив голова МВС України в ефірі телемарафону.

За його словами, не всі українці дотримуються умов комендантської години, яка є питанням безпеки громадян та заходом, необхідним для боротьби з диверсійними групами ворога, а також для сприяння виконанню завдань ЗСУ.

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"Я ще раз нагадаю, що комендантська година сьогодні - вимога часу і це не забаганка будь-кого, щоб обмежити пересування людей. Це питання протидії ДРГ, це і питання переміщення чутливих вантажів, які здійснюються саме під час комендантського часу, це і питання безпеки на вулиці, яка сьогодні потребує саме таких заходів. Тому, я звертаюсь до всіх громадян з тим, що потрібно виконувати вимоги, які передбачені в кожному регіоні окремо. Вони встановлюються з узгодженням з місцевою владою і таких правил треба однозначно дотримуватися", – зазначив міністр.

Монастирський закликав громадян дотримуватися комендантської години, яка передбачена в областях України.

"Не всі дотримуються умов комендантської години, і це питання до наших законодавців, щоб було встановлено належну відповідальність за порушення. Йдеться про адміністративну відповідальність", – заявив він.

Зауважимо, що у травні в парламенті було зареєстровано законопроєкт "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запровадження адміністративної відповідальності за порушення встановлених обмежень в умовах дії воєнного стану". Ним передбачено попередження або штраф за порушення комендантської години.

Нагадаємо, у Черкасах порушникам комендантської години вручили повістки.

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