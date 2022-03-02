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У МВС пропонують віддавати полонених солдат РФ матерям, якщо вони заберуть їх з Києва

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У МВС пропонують віддавати полонених солдат РФ матерям, якщо вони заберуть їх з Києва

УНІАН

На українському КПП російських матерів зустрінуть та супроводять до Києва.

Ухвалено рішення віддавати полонених російських солдатів їхнім матерям, якщо вони приїдуть за ними в Україну, до Києва.

Про це повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко.

За його словами, російським матерям, аби повернути сина з полону в Україні, куди їх відправив Путін воювати, потрібно передусім зателефонувати на номери телефонів вказаних у листівці для того, щоб дізнатися чи перебуває окупант у полоні або загинув, слід зайти в Telegram- канал "Вантаж 200" або зателефонувати на гарячу телефонну лінію міністерства Оборони України – "Повернись живим з України" на багатоканальні телефони.

  • +380894201860
  • +380894201861
  • +380894201862

Або написати на пошту: Vernis_iz_ukraine@gmail.com

"Потім, якщо Ви отримали, підтвердження, що Ваш син перебуває у нас у полоні, матері російських солдат мають дістатися Києва. Після вторгнення фашистської армії Путіна та закриття повітряного простору, це можна зробити лише таким способом: добирайтеся до Калінінграда чи Мінська. Звідти автобусами чи таксі до польського кордону. Потім через територію Польщі потрібно буде дістатися КПП з Україною", - пояснив Геращенко.

На КПП, як каже Геращенко, їх зустрінуть та супроводжують до Києва.

"Ми, українці, на відміну від путінських фашистів, не воюємо з матерями та їхніми полоненими дітьми. Чекаємо на Вас у Києві", - підсумував Геращенко.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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