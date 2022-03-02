У МВС пропонують віддавати полонених солдат РФ матерям, якщо вони заберуть їх з Києва

У МВС пропонують віддавати полонених солдат РФ матерям, якщо вони заберуть їх з Києва

На українському КПП російських матерів зустрінуть та супроводять до Києва.

Ухвалено рішення віддавати полонених російських солдатів їхнім матерям, якщо вони приїдуть за ними в Україну, до Києва.

Про це повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко.

За його словами, російським матерям, аби повернути сина з полону в Україні, куди їх відправив Путін воювати, потрібно передусім зателефонувати на номери телефонів вказаних у листівці для того, щоб дізнатися чи перебуває окупант у полоні або загинув, слід зайти в Telegram- канал "Вантаж 200" або зателефонувати на гарячу телефонну лінію міністерства Оборони України – "Повернись живим з України" на багатоканальні телефони.

+380894201860

+380894201861

+380894201862

Або написати на пошту: Vernis_iz_ukraine@gmail.com

"Потім, якщо Ви отримали, підтвердження, що Ваш син перебуває у нас у полоні, матері російських солдат мають дістатися Києва. Після вторгнення фашистської армії Путіна та закриття повітряного простору, це можна зробити лише таким способом: добирайтеся до Калінінграда чи Мінська. Звідти автобусами чи таксі до польського кордону. Потім через територію Польщі потрібно буде дістатися КПП з Україною", - пояснив Геращенко.

На КПП, як каже Геращенко, їх зустрінуть та супроводжують до Києва.

"Ми, українці, на відміну від путінських фашистів, не воюємо з матерями та їхніми полоненими дітьми. Чекаємо на Вас у Києві", - підсумував Геращенко.