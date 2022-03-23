У МВС просять переселенців дочекатися "зеленого світла" для повернення додому, щоб не було неприємних сюрпризів

У МВС просять переселенців дочекатися "зеленого світла" для повернення додому, щоб не було неприємних сюрпризів

Українців просять не повертатися додому поспішно.

Українців, які були змушені покинути свої помешкання у зв'язку з цинічним і підступним нападом Росії, закликають поспішно не повертатися додому.

Про це сказав заступник голови МВС Євгеній Єнін.

Натомість Єнін радить переселенцям почекати "зеленого світла" на повернення додому від офіційної влади, зокрема Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Хочу закликати усіх зберігати обережність, спокій і уникати поспішного повернення до покинутих будівель. Там нас можуть чекати неприємні сюрпризи: кинута зброя, боєприпаси, відповідне мінування, міни-розтяжки та багато іншого, що око пересічного громадянина, не підготовлене, може не помітити. Саме тому потрібно почекати повернення влади та зачистки того чи іншого населеного пункту силами Нацполіції , а також відповідного зеленого сигналу від ДСНС", - зазначив Євгеній Єнін.

Нагадаємо, Арестович розповів, коли кияни, які покинули столицю через війну, зможуть повернутися додому.

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