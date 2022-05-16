У МВС розказали, чи триватиме війна в Україні до кінця 2023 року

У МВС розказали, чи триватиме війна в Україні до кінця 2023 року

Прем'єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон заявив, що активна фаза війни в Україні може триватиме аж до кінця 2023 року.

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко зазначив, що це занадто довго для України і ймовірно війна швидше закінчиться.

Про це він сказав у ефірі 24 каналу.

Денисенко розказав, що зараз триває велика битва за Донбас, проте бойові дії не обмежуються не лише цією територією. Так, окупанти намагаються атакувати на Криворіжжі та Запоріжжі. Він зазначив, що ця фаза війни триватиме ще місяць. Денисенко наголосив, що після того, як росіяни програють битву за Донбас, вони почнуть окопуватись на тимчасово окупованих територіях.

"І тут питання, як швидко, як ефективно ми зможемо відвойовувати вже окуповані території", – сказав Вадим Денисенко.

За його словами, через кілька місяців після цього розпочнеться спокійніша фаза війни.

"Дуже акуратно буду говорити "більш спокійна", хоча словосполучення "більш спокійна", звичайно, воно не зовсім правильне", – зазначив Денисенко.

Нагадаємо, Кулеба розповів, як змінилася позиція України в переговорах з РФ.

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