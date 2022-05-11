У МВС розповіли, чи скасують зараз комендантську годину в регіонах, де не ведуться бойові дії

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що скасовувати комендантську годину в будь-якому регіоні в Україні поки що зарано.
В регіонах України, де не ведуться бойові дії, скасовувати комендантську годину поки не будуть, оскільки все ще зберігається небезпека.
Про це очільник МВС сказав в ефірі телемарафону.
"Я думаю, що ще рано говорити про повне скасування комендантської години на певних територіях, де не ведуться бойові дії, тому що є ще досить велика небезпека", - заявив Монастирський.
За його словами, такий захід повністю себе виправдав і допомагає запобігати проникненню диверсантів
"Час показує, що комендантська година виправдала себе. Вона дозволяє уникнути проникнення диверсійних груп на території, в тому числі центральних і західних областей України. Тому моє особисте бачення, що нам ще належить певний час жити з комендантською годиною", - повідомив очільник МВС.
Монастирський також додав, що у МВС розуміли, що 8-9 травня могли бути провокації і напади диверсантів, тому всі правоохоронці працювали в посиленому режимі. Утім, на щастя, Україна успішно пройшла 8-9 травня.
Нагадаємо, що у Дніпрі та області скоротили комендантську годину.
Своєю чергою, Вілкул повідомив, як діятиме комендантська година у Кривому Розі.
Як повідомлялося, в Івано-Франківській області змінили тривалість комендантської години.
Читайте також:
- Обстріли Харківщини: загинула одна людина, поранені 10
- "Це буде величезна дурість": Арестович оцінив ймовірність наступу на Київ
- "Кінець травня – це дуже довго": Арестович пояснив, чому Україні потрібно швидше і більше зброї