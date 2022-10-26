У МВС розповіли, чи є ймовірність нападу з боку Білорусі на Україну зараз

На території Білорусі станом на зараз немає достатньої кількості військових і техніки для імовірного вторгнення до України.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко в ефірі телемарафону.

Денисенко наголосив, що військові ЗСУ, прикордонники і тероборона готуються до можливої спроби наступу ворога з Білорусі.

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"Білоруський напрямок... Там працюють не лише прикордонники, там Збройні сили України, тероборона. Фактично, всі ці місяці відбувається укріплення кордону, мінування, щоб росіяни не мали можливості рухатися з боку Білорусі. Станом на зараз ударного кулаку на території Білорусі не створено, немає достатньої кількості для вторгнення на територію України ні техніки, ні людей у них зараз немає", - сказав він.

За його словами, за білоруським напрямком стежить розвідка, зокрема і білоруські партизани, які передають відповідні дані.

"Поки говорити, що вони створили ударну групу, цього немає", - додав Денисенко.

Небезпека з боку Білорусі

Білорусь фактично бере участь у війні проти України від 24 лютого. З території РБ на Україну йшли в наступ російські війська, а також звідти запускаються по мирним містам ракети РФ. Близько пів року біля кордону з Україною тривають систематичні навчання на території Білорусі.

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Диктатор Лукашенко 4 жовтня зізнався у тому, що не приховує участі Білорусі у війні проти України. Того ж дня диктатор Білорусі доручив перевірити військовозобов'язаний склад армії РБ, який перебуває у запасі.

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" зафіксувала, що більша частина техніки ЗС РБ із прикордонних районів повернулася назад до місць постійної дислокації. За даними спостерігачів, від 15 до 22 жовтня 2022 року було збільшено пересування військової техніки залізницями Білорусі. Основні сили було переміщено з Бресту, Зябрівки, Єльська, Лельчиць, Іваново, Століна, Лунинця та Вітебська.

Тим часом міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що з Білорусі у села району прибули військові із нашивкою білоруських військ. Найманців помітили місцеві жителі. Новоприбулих окупантів заселяють до вільних будинків або виселяють людей з їхніх помешкань.

Водночас, за даними супутникових знімків, на білоруську авіабазу "Зябрівка" біля кордону з Україною за останні два місяці перекинули додаткову військову техніку. Там побільшало військових вантажівок, військових РФ, зросла і територія самого військового містечка.

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