У МВС розповіли про поліцейських-зрадників, які перейшли на бік окупантів

Найбільше зрадників зафіксовано на території Донецької області.

Наразі шістьом працівникам поліції оголошено про підозру у державній зраді та колабораційній діяльності.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів перший заступник голови МВС Євген Єнін.

"Слідчими Нацполіції розпочато всього 500 кримінальних проваджень за фактами колабораційної діяльності. Звичайно, ми фіксуємо випадки, коли і співробітники поліції перебігають до ворога, хоч це і огидно бачити, але таким чином, можна сказати, відбувається самоочищення", - заявив він.

За його словами, на території Донецької області виявлено близько 80 співробітників поліції, які почали співпрацювати з представниками незаконних збройних формувань на цій території.

Єнін підкреслив, що в порівнянні з 2014 роком, дуже мало правоохоронців готові перейти на бік ворога.

"Тоді на бік ворога переходили цілі гарнізони. Це результат змін, які відбулися за ці роки. Люди не склали зброю, не кинули свої пости і всупереч базовим протоколам безпеки брали на себе набагато більше, ніж повинні були б відповідно до своїх обов'язків. Це супровід гуманітарних конвоїв, витягування людей з вогню під артилерійськими обстрілами. Ці структури оздоровилися і стали внутрішнім скелетом держави", - заявив він.

Нагадаємо, влада Маріуполя оприлюднила імена та фото зрадників від "ОПЗЖ", які допомагають окупантам знищувати місто.

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