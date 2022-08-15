Скільки цивільних об’єктів атакувала Росія від початку вторгнення: в МВС підрахували

Російські окупанти від початку повномасштабного вторгнення обстріляли понад 22 тисяч цивільних об'єктів та близько 300 – військових.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

"Ми бачимо цифри — понад 22 тис. цивільних об'єктів уражених і всього близько 300 — військових об'єктів. Ми бачимо, як крилаті ракети пролітають безпосередньо над об'єктами ядерної енергетики, ми бачимо влучання ворожих ракет в об'єкти критичної інфраструктури, хімічні виробництва", — повідомив Єнін.

Він зазначив, що окупанти атакують і об'єкти культурної спадщини, релігійні споруди, торговельні центри, школи. Заступник міністра попередив, що будь-що може стати об'єктом ракетно-бомбових ударів російських військ.

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