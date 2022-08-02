У МВС розповіли, скільки українців виїхали за кордон та який відсоток серед них - чоловіки

Від початку повномасштабної війни Росії проти України за кордон виїхало майже 6 млн українців.

Серед них майже 90% - це жінки та діти, решту - чоловіки. В Україні внутрішніми переселенцями стали майже 3 млн осіб.

Про це повідомили в МВС.

"️Українці, які втікають від війни, ризикують стати жертвами торгівлі людьми, адже 90% біженців - це жінки і діти. Про це йдеться у цьогорічному звіті про торгівлю людьми, який щороку публікує Державний департамент США. ️За інформацією ООН у справах біженців, сотні тисяч українців насильницько депортовані на територію держави-агресора", - йдеться у повідомленні.

Уже відомо, що Росія примусово депортувала понад 5600 дітей, особи яких вдалось встановити.

Нагадаємо, за понад п'ять місяців від початку повномасштабного вторгнення Росії США прийняли понад 100 тисяч українських біженців.

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