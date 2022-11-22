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У МВС розповіли, скільки зрадників України вдалось затримати на Херсонщині

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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У МВС розповіли, скільки зрадників України вдалось затримати на Херсонщині

Фото: Associated Press

Стабілізаційні роботи в місті тривають.

Заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін розповів, що у звільненій частині Херсонської області уже затримали 41 особу, яка ймовірно співпрацювала з російськими окупантами. 

Про це він сказав 22 листопада в етері телемарафону. 

Єнін зазначив, що зараз правоохоронці розшукують на Херсонщині диверсантів та осіб, які причетні до співпраці з російськими окупантами та до знущань над місцевими жителями. 

"Станом на сьогодні на деокупованій Херсонщині затримали 41 особу, яка може бути причетною до співпраці з ворогом. Робота щодо таких осіб триває", - пояснив Єнін. 

У МВС зазначили, що зараз на звільнених територіях проживає 160 тис. осіб, поліція уже відновила роботу в 200 населених пунктах Херсонщини. 

Звільнення Херсона

Український Херсон російські окупанти захопили ще на початку повномасштабного вторгнення на територію України - у березні 2022 року. Там окупанти намагались впровадити свою валюту та поширити російське законодавство на анексовану територію України. Також у вересні окупанти навіть провели "фейкові" референдуми, які засудили цивілізовані держави світу та Генасамблея ООН. 

11 листопада під час успішного контрнаступу ЗСУ звільнили український Херсон. У місті відсутня електрика та тепло, проте місцеві радіють, що в обласний центр повернулась Україна. 

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Дата публікації
Перегляди
919
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