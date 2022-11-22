У МВС розповіли, скільки зрадників України вдалось затримати на Херсонщині

Стабілізаційні роботи в місті тривають.
Заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін розповів, що у звільненій частині Херсонської області уже затримали 41 особу, яка ймовірно співпрацювала з російськими окупантами.
Про це він сказав 22 листопада в етері телемарафону.
Єнін зазначив, що зараз правоохоронці розшукують на Херсонщині диверсантів та осіб, які причетні до співпраці з російськими окупантами та до знущань над місцевими жителями.
"Станом на сьогодні на деокупованій Херсонщині затримали 41 особу, яка може бути причетною до співпраці з ворогом. Робота щодо таких осіб триває", - пояснив Єнін.
У МВС зазначили, що зараз на звільнених територіях проживає 160 тис. осіб, поліція уже відновила роботу в 200 населених пунктах Херсонщини.
Звільнення Херсона
Український Херсон російські окупанти захопили ще на початку повномасштабного вторгнення на територію України - у березні 2022 року. Там окупанти намагались впровадити свою валюту та поширити російське законодавство на анексовану територію України. Також у вересні окупанти навіть провели "фейкові" референдуми, які засудили цивілізовані держави світу та Генасамблея ООН.
11 листопада під час успішного контрнаступу ЗСУ звільнили український Херсон. У місті відсутня електрика та тепло, проте місцеві радіють, що в обласний центр повернулась Україна.
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