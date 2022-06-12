У МВС розповіли, як боротимуться з російськими фейками про Україну

У МВС розповіли, як боротимуться з російськими фейками про Україну

Російська пропаганда вже поширила багато фейків про війну в Україні.

Фейки створюють, зокрема, тому, що російська влада розуміє, що їм треба хоч щось показувати.

Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

"Росіяни почали вкладати величезні кошти в інформаційні фейки. Це вже стало помітно не тільки спецслужбам, але і звичайним громадянам. Вони розвертають цілі мережі телеканалів, дуже часто ця інформація находить українською мовою. Вони не розуміють, что українська мова відрізняється від того, що роблять вони, тому ми маємо багато ляпів та смішних історій. Найближчим часом, я думаю, ми даватимемо назву Телеграм-каналам, якими на цей момент оперують російські спецслужби. Вже наразі ми бачимо, що це десятки Телеграм-каналів", - сказав він.

Раніше в РНБО повідомили, що російський депутат Олександр Бородай поширив фейк про те, що нібито українці вступають до ЗСУ, щоб заробляти по 3 тисячі доларів на місяць, проте після того, як вони потрапляють на фронт, намагаються уникнути зіткнень з армією РФ.

Також Росія продовжує дискредитувати Польщу. Пропагандисти заявляють, що саме у цій країні "зростають антиросійські настрої". Хоча до росіян в усіх цивілізованих країнах світу ставляться однаково через жорстоку війну проти України.

Також у РНБО попередили про маніпулятивну заяву російського диктатора Путіна, який заявив, що "переговорний процес між російськими та українськими представниками фактично призупинений Києвом, який не виявляє зацікавленості у серйозному та конструктивному діалозі".

В Україні запустили фактчек-бот для відстеження фейків. Завдяки йому можна розрізнити фейкові новини в соцмережах, у політиці, визначити неправдиві дані російських ЗМІ, спрямовані проти України.

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