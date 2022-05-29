У МВС розповіли, як у Путіна шантажували Захід не надавати Україні озброєння

У МВС розповіли, як у Путіна шантажували Захід не надавати Україні озброєння

Кремль вимагав, щоб Захід не постачав зброю до України, яка від 24 лютого зазнає варварських атак окупантів, але мужньо обороняється.

Якщо Захід не надасть Україні зброю, то у РФ обіцяли, мовляв, розблокувати морські порти, які ж вони й заблокували.

Про це заявив радник голови міністерства внутрішніх справ Віктор Андрусів.

"За моєю інформацією, росіяни пропонували наступну модель: Захід не дає нам ракети, вони виходять на рубежі Луганської і Донецької областей, після того сідають за переговори, розблоковують порти для вивезення зерна і пропонують нові умови для енергоносіїв", - розповів радник голови МВС.

Андрусів каже, що враховуючи деякий незначний успіх минулого тижня на фронті, маніпуляції Кремля звучали дуже привабливо. Крім того, він нагадав заяву Лаврова, який сказав, що "Росія вже готова розблокувати порти і зробити гуманітарні коридори для зерна".

Водночас, на думку Андрусіва, західні партнери добре розуміють, що домовленості з Путіним нічого не варті, поки він не програв.

"Тому ключове завдання - завдати йому (Путіну. - Ред.) військової поразки в Україні. І лише після цього можна буде обговорювати мирні формати", - наголосив він.

Тим часом, Росія застосовує найважчу неядерну зброю і "змушує людей горіти живцем".

Раніше Арестович назвав конкретну дату, коли ситуація на фронті почне змінюватися на користь України.

Нагадаємо, пані посол Німеччини відповіла, чи отримає Україна "Гепарди" та "Мардери".

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