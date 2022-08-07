У МВС розповіли, які області найбільше постраждали від атак РФ і за скільки зрадники "продають" Україну

Загалом від початку вторгнення Росії найбільше від атак російських військ в Україні постраждали Луганська та Донецька області.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в ефірі телемарафону.

"Якщо говорити про ті області, які страждають від російських снарядів найбільше, то це Донецька, яку обстріляли понад 3 тисячі разів, Луганська – 4 тисячі разів, Миколаївська – 700 разів. Залишається одна єдина область, в яку, слава Богу, поки що не прилітало, це Чернівецька область", - розповів він.

Перший заступник голови МВС відзначив ефективну діяльність правоохоронних органів у виявленні диверсантів, коригувальників та зрадників. За його словами, від 24 лютого затримано понад 1600 осіб ймовірно причетних до диверсійної діяльності.

Єнін уточнив, що навіть ті, хто не є зрадниками, проте у своїх соціальних мережах викладають фотографії або відео з місць обстрілів, теж певним чином допомагають ворогу “краще пристрілятися”.

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Крім того, за час повномасштабної війни в Україні затримали понад 1,5 тисячі людей, які ймовірно допомагали росіянам. Затримані погоджувались співпрацювати з окупантами за 5-10 тисяч гривень.

За ці гроші зрадники надають ворогу інформацію про розташування позицій наших військових, блокпостів, а також інформують про місця прильоту ракет.

"Зрада держави за 300 доларів це майже як за 30 срібників і перспектива провести найближчі 15 років в тісній камері", - додав Єнін.

Нагадаємо, ЗСУ за останню добу ліквідували ще 300 російських окупантів.

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