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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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461
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2 хв

У Миколаєві діти не змогли сховатися від ракетного удару через зачинене укриття

У Миколаєві поліція відкрила справу через зачинене укриття під час ракетної атаки.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Укриття

Укриття

У Миколаєві під час ракетного удару група підлітків не змогла зайти в укриття, бо двері були зачинені. За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за статтею про залишення громадян у небезпеці.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області у Facebook.

«Під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили публікацію, у якій повідомлялося, що в ніч з 2 на 3 серпня, під час оголошеної повітряної тривоги та ракетної атаки з боку держави-агресора, група підлітків не змогла потрапити до укриття в одному з житлових районів обласного центру — двері сховища були зачинені», — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що правоохоронці провели перевірку повідомлення і підтвердили його достовірність. За фактом зачиненого укриття слідчі поліції № 3 Миколаївського районного управління розпочали кримінальне провадження за статтею про залишення людей у небезпеці. За цією статтею винним загрожує до двох років ув’язнення.

Наразі триває досудове розслідування, під час якого поліція з’ясовує всі деталі інциденту та проводить необхідні слідчі дії.

У поліції просять громадян одразу повідомляти поліцію за номером 102 або звертатися до найближчого відділу у випадку виявлення зачинених укриттів чи недоліків у їхніх умовах під час повітряної тривоги. Кожне таке повідомлення ретельно перевіряють, і у разі підтвердження порушень винні будуть притягнені до відповідальності.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що увечері 2 серпня після попередження Повітряних сил ЗСУ в Миколаєві пролунали вибухи від російських ракет Х-22. Удар припав на житловий мікрорайон, де постраждали семеро людей. Зруйновано три приватні будинки, пошкоджено 23 приватні та 12 багатоквартирних будинків, автомобілі, поштове відділення і магазин будматеріалів.

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