Атака на Миколаїв Фото начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма

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Внаслідок одного з найбільш масштабних ударів по Миколаєву в ніч проти 25 травня загинули люди. Ввечері, о 20:21, рятувальники деблокували тіло загиблої жінки з-під завалів багатоповерхівки.

Про це йдеться у повідомленні начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.

Станом на 20:10 год. комунальники прибрали територію та частково зашили OSB-плитами вікна у пошкоджених будівлях, повідомив і міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

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«Одна з найбільш масштабних атак на місто за останній час», — зазначив мер.

У Миколаєві після російської атаки з-під завалів дістали тіло жінки

Удар по Миколаєву: що відомо

Нагадаємо, російська армія здійснила масовану атаку БпЛА типу «Шахед» на Миколаїв проти ночі 25 травня, у період з 00.44 до 01.45 години.

Раніе стало відомо про загибель 77-річного чоловіка. Ще п’ятеро людей постраждали, серед яких 17-річний хлопець.

За словами голови ОВА, ДСНС рятувальники працюють на місці влучання в багатоповерхівку.

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ТСН.ua зібрав все, що відомо про наслідки удару.

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