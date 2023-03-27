У МЗС Естонії пояснили, навіщо Путін повернувся до ядерного шантажу

У Кремлі впевнені, що це їх єдиний дієвий інструмент психологічного тиску, щоб вплинути на уряди країн Заходу.

Російське керівництво активно використовує ядерні погрози, щоб вплинути на країни Заходу, які підтримують Україну, але здаватись перед цим терором не можна.

Таку думку висловив голова МЗС Естонії Урмас Рейнсалу, інформує РБК-Україна.

Він зазначив, що у кожної країни є своя думка щодо ядерних погроз Кремля.

"Росія в ході цієї війни вже озвучувала такі загрози в плані ядерної зброї, яких не дозволяв собі, я не знаю, навіть Леонід Брежнєв", - сказав Рейнсалу.

Він заявив, що у Кремлі впевнені, що це їх єдиний дієвий інструмент психологічного тиску, щоб вплинути на уряди країн Заходу.

Дипломат впевнений, що загрозу ядерної війни слід розглядати у ширшій перспективі, ніж це було у часи "холодної війни".

"За часів холодної війни наше покоління, наші батьки та дідусі, у нашій західній спільноті знали, що не можна здаватися перед ядерним терором. І я думаю, що це має стати основою нашої сьогоднішньої ядерної концепції. Бо якщо ви визнаєте, що ядерна загроза може використовуватися як привід від чогось відмовлятися, ви вже втрачаєте психологічний ґрунт під ногами", - додав посол.

Нагадаємо, раніше верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз готовий відповісти новими санкціями на наміри Росії розмістити в Білорусі ядерну зброю.

Крім того, ми раніше інформували, що у Міністерстві закордонних справ Польщі вважають, що розміщення ядерної зброї у Білорусі, про яке 25 березня заявив Путін, збільшує загрозу миру у Європі.

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