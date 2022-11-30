У МЗС Фінляндії пояснили, чому ядерна зброя не гарантує Росії перемогу над Україною

Голова МЗС Фінляндії заявив, що загроза ядерної війни буде існувати доти, доки у світі буде існувати ядерна зброя.

Те, що у Росії є ядерна зброя, зовсім не означає, що вона повинна виграти війну проти України, оскільки ядерні країни вже зазнавали поразок у війнах.

Про це заявив голова МЗС Фінляндії Пекка Гаавісто, повідомляє ЄП.

Дипломат заявив, що у Росії дійсно є потужний ядерний потенціал, але в минулому ядерні країни вже програвали війни країнам, у яких нема в наявності подібної зброї.

"Досить згадати ту ж В'єтнамську війну. Ядерна держава не завжди каже останнє слово у конфлікті", - заявив Гаавісто.

Дипломат зазначив, що війна в Україні відрізняється від тих, які були раніше, оскільки Київ підтримують західні країни, у яких також у наявності є ядерна зброя.

Гаавісто підкреслив, що загроза ядерної війни буде існувати доти, доки у світі буде існувати ядерна зброя.

"Звичайно, водночас держави мають свої ядерні доктрини і утримуються від використання ядерних потужностей та загроз ядерною зброєю, але ми не можемо виключити також і ядерну війну. І це одне з важливих завдань людства – намагатися уникнути ядерної ескалації, адже в ядерній війні переможців не буде", - наголосив голова МЗС Фінляндії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія відклала обговорення зі США договору про скорочення ядерних озброєнь.

Також ми інформували, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає, що ані Росія, ані США не планують застосовувати ядерну зброю.

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