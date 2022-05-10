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У МЗС Франції перелічили чотири стратегічні помилки Путіна у війні проти України

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У МЗС Франції перелічили чотири стратегічні помилки Путіна у війні проти України

gettyimages.com

Диктатор Росії Володимир Путін, який повномасштабно напав на Україну 24 лютого, допустив чотири стратегічні помилки.

Кремлівський диктатор Путін, цинічно й варварськи напавши на Україну 24 лютого, значно переоцінив свою армію, з якої в РФ роками робили культ "другої у світі". Натомість Путін сильно недооцінив Київ, а також силу Заходу, який підтримав його.

Про це розповів міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан у коментарі BFM TV.

На думку французького міністра, війна буде довгою і важкою, адже її призвідник "перебуває у відмові".

"Я думаю, що ми йдемо до довгої війни. Про це не подумав Путін, що, можливо, й пояснює особливий характер цього параду, де немає перерви. Він (Путін. - Ред.) у цілком ревізіоністському обґрунтуванні причин війни. У нього йдеться про заперечення і те, як перекласти відповідальність на інших", – зазначив дипломат.

За його словами, Путін припустився чотирьох стратегічних помилок:

  1. Перша помилка була думати, що Україна впаде: "Вона не падає, а навпаки, створила націю, яка героїчно бореться".
  2. Друга помилка полягала в тому, що глава Кремля думав, що "Європа була б крихкою у своїй реакції, коли все було навпаки".
  3. Третьою помилкою, що президент Росії "думав, що бачить слабкі місця в НАТО", російський диктатор вважав, що всередині Альянсу немає єдності думок, але НАТО показало, що це не так.
  4. Четвертою – що Путін "переоцінив силу своєї армії".

Нагадаємо, історик Ярослав Грицак заявив, що Росія після поразки у війні проти України буде дуже ослабленою, скотиться до рівня 1991 року.  Країна-агресорка проситиме у Заходу знімати економічні санкції у відповідь на політичні рішення.

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