У МЗС Індії заявили про загибель їх громадянина, якого РФ завербувала на війну проти України

У Нью-Делі закликали до якнайшвидшої демобілізації інших громадян Індії, які були завербовані Росією.

Громадянин Індії, який був завербований Росією та поїхав на війну проти України, загинув у бою, ще один отримав поранення і наразі лікується у Москві.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ Індії, інформує SkyNews.

У МЗС Індії заявили, що уряд країни під керівництвом Нарендри Моді "рішуче зайнявся" цим питанням з російською владою та посольством Росії в Нью-Делі.

Водночас у відомстві закликали до якнайшвидшої демобілізації інших громадян Індії, які були завербовані Росією.

"Ми працюємо з російською владою для якнайшвидшого транспортування останків до Індії. Ми також домагаємося якнайшвидшої демобілізації та репатріації до Індії пораненого", — заявили в МЗС Індії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни вербують для війни найманців з Алжиру.

Крім того, ми раніше інформували, що РФ завербувала сотні єменців на війну проти України.

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