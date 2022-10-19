У МЗС Китаю цинічно прокоментували атаку Росії Києва дронами-камікадзе

У Китаї кажуть, що їхня позиція з українського питання - послідовна.

У МЗС Китаю заявили, що "нічого не знають" про атаку дронами-камікадзе на Київ, яку росіяни скоїли останніми днями. У КНР знову закликали "усі сторони проявляти стриманість та спокій".

Про повідомив речник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь.

На брифінгу речника запитали, яким є коментар Китаю щодо останньої атаки Києва, на що він відповів, що у МЗС "нічого не знають про згадане".

"Позиція Китаю з українського питання послідовна і зрозуміла. У нинішніх обставинах усі зацікавлені сторони повинні проявляти спокій і стриманість", - сказав він.

Речник МЗС КНР висловив думку, що необхідно "заохочувати та підтримувати всі дипломатичні зусилля, які сприяють мирному врегулюванню для спільної деескалації ситуації".

Нагадаємо, нещодавно постійний представник КНР при ООН Лю Цзеї закликав використати усі дипломатичні засоби для припинення будь-яких бойових дій в Україні та сприяти мирним переговорам. За його словами, мир - це завдання нас усіх. А політична ізоляція й санкції проти РФ, яка на напала на Україну, на його думку, можуть привести у глухий кут.

Як повідомлялося, 17 жовтня російські війська атакували Україну дронами. Внаслідок зруйновано житловий будинок у Шевченківському районі, де загинули 5 людей.

Серед загиблих у Києві — молода пара, чоловік і дружина, які чекали на дитину. Жінка була на шостому місяці вагітності.

Вранці 18 жовтня Росія завдала ракетного удару по енергетичній інфраструктурі Києва. Три "прильоти" зафіксували на лівому березі столиці. У результаті ракетного удару загинуло три людини.

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