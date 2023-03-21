У МЗС Китаю на запитання про поставки зброї Росії заявили, що у всьому "винні США"

У Пекіні стверджують, що займають об'єктивну і справедливу позицію в українському питанні.

Речник китайського міністерства закордонних справ Ван Веньбінь заявив, що у Пекіні "прагнуть миру", а у війні в Україні "винні США".

Про це повідомляє Ліга.нет.

Так, відповідаючи на питання, чи використовує Росія китайську зброю у війні проти України, він відповів, що у Пекіні "прагнуть миру".

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"Саме США, а не Китай, надсилають зброю на місця битв в Україні", - сказав він, додавши, що Китай "завжди стоїть на боці миру".

Журналісти озвучили дані з Білого дому, у яких підтверджувалося, що російські військові використовують китайські боєприпаси для війни проти України.

У речника МЗС Китаю запитали, чи дійсно Пекін постачає зброю Москві. Він відмовився відповідати на це питання, натомість вкотре заявив, що саме США "роздмухують вогонь війни" надаючи зброю ЗСУ для захисту від російських агресорів.

"Китай займає об'єктивну і справедливу позицію в українському питанні. Усе, що ми зробили, зводиться до підтримки переговорів про мир", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що адміністрація США планує втілити у життя можливістю проведення телефонних переговорів президента Джо Байдена з лідером Китаю Сі Цзіньпінем.

Крім того, ми раніше інформували, що МЗС України розраховують, що Сі Цзіньпін використає свій вплив на Путіна, щоб припинити війну. Речник МЗС Олег Ніколенко підкреслив, що Україна готова до більш тісного діалогу з Китаєм з метою відновлення миру.

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