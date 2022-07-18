У МЗС Китаю зробили нову заяву про війну в Україні, закликавши знову до переговорів

Міністр закордонних справ КНР Ван І заявив, що Пекін не буде пасивно спостерігати за ескалацією війни в Україні.

Таку заяву китайський міністр зробив під час переговорів із угорським колегою Петером Сійярто.

Про це інформує пресслужба МЗС Китаю.

За словами голови МЗС Китаю, криза навколо України серйозно вплинула не тільки на Європу, але і на увесь світ.

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Міністр закликав РФ та Україну до переговорів і висловив думку, що сторони конфлікту мають обговорити створення збалансованої, ефективної і стійкої архітектури європейської безпеки для досягнення міцного миру і безпеки.

"Китай не є стороною української кризи, але ми не стояли осторонь, не кажучи вже про те, щоб підливати масла у вогонь. Уроки української кризи є глибокими та заслуговують на те, щоб усі сторони їх серйозно засвоїли. У довгостроковій перспективі всі сторони повинні обговорити створення збалансованої, ефективної та стійкої європейської архітектури безпеки для досягнення тривалого миру та безпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, керівники ФБР і МІ5 заявили про зростання загрози з боку Китаю.

Як повідомлялося, країни G7 закликають Китай чинити тиск на Росію, щоб та вивела свої війська з України.

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