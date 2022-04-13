У МЗС Латвії заявили, що єдиною країною у світі, яка потребує реальної денацифікації, є Росія

Російські війська скоїли в Україні чимало воєнних злочинів і злочинів проти людяності, сказав Рінкевичс.
Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що єдина країна у світі, яка потребує реальної денацифікації, — це Росія, котра коїть в Україні фактично геноцид, вбиваючи і жорстоко катуючи мирних людей.
Про це він написав у Twitter.
"Після стількох жахливих сцен геноциду, воєнних злочинів і злочинів проти людяності, скоєних російськими військами в Україні, стає ясно, що єдина країна у світі, яка потребує реальної денацифікації, — це Російська Федерація", - йдеться в повідомленні Рінкевичс.
Нагадаємо, у Пентагоні обіцяють допомогти захиститися від вторгнення Росії.
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