У МЗС Литви пояснили, навіщо Росія постійно погрожує ядерною зброєю

Голова МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Росія постійно намагається залякувати ядерною зброєю, щоб стримати військову підтримку України зі сторони країн Заходу.

Про це повідомляє видання Lrt.lt.

Він зазначив, що Захід не повинен піддаватись на погрози Кремля щодо використання ядерної зброї, оскільки це важель, щоб стримати військову допомогу українським збройним силам.

Також постійні погрози ядерною зброєю потрібні російській владі, щоб запевнити саму себе і країни Заходу в тому, щоб у неї ще є серйозні можливості.

"Навіщо їй (Росії - ред.) це зараз потрібно? Створювати атмосферу страху та контролювати процес ухвалення рішень, стримувати нас від постачання зброї в Україну, стримувати процес ухвалення рішень, гальмувати процес ухвалення рішень", — наголосив міністр.

Ландсбергіс заявив, що треба не піддаватись на погрози Росії і продовжувати постачати зброю Україні.

Зазначимо, що у НАТО вважають малоймовірним варіант, за яким Росіє використає ядерну зброю у війні.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що поразка України у війні, яку розв'язала Росія, може стати прелюдією до Третьої світової війни.

Крім того, ми раніше інформували, що посол США при НАТО Джуліан Сміт заявила, що попри ядерні погрози президента РФ Володимира Путіна, вірогідність того, що він наважиться на це все ще залишається низькою. Росію попередили про наслідки.

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