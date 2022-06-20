У МЗС Литви розповіли, від чого залежить тривалість війни в Україні і розблокування портів

У МЗС Литви розповіли, від чого залежить тривалість війни в Україні і розблокування портів

Війна в Україні закінчилася б швидше, якби всі країни Європейського Союзу надали Україні необхідне озброєння.

Габріеліус Ландсбергіс вважає, якби всі країни ЄС забезпечили Україну необхідним обладнанням, то продовольчу кризу, спричинену напад РФ на Україну, можна було б вирішити швидше.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС, пише польське видання Wiadomosci.

" Європейський Союз має інструменти, щоб закінчити війну значно швидше. Вони були у нього завжди. Якби ми виконали не 10% українських прохань, а 90%, війна не тривала б так довго", - заявив він.

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За його словами, російська блокада українських портів і, відповідно, мільйонів тонн зерна – одна з тем зустрічі в Люксембурзі. Міністр закордонних справ Литви наголосив, що для їхнього розблокування необхідна військова техніка.

"Я про це говорю майже два місяці разом з українцями. Якщо ми серйозно хочемо допомогти вирішити продовольчу кризу, то ми повинні серйозно поставитися до захисту портів. Військова техніка вже відправляється до України, як видно із втрат росіян. На жаль, іншого шляху відкрити Одесу та інші порти на півдні країни немає", - сказав Ландсбергіс.

Нагадаємо, Австралія передала Україні першу партію бронетранспортерів M113.

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