У МЗС назвали кількість дронів, які Росія випустила по Україні протягом жовтня

Інтенсивність російських атак дронами у жовтні значно зросла порівняно з вереснем.

У жовтні російські окупанти атакували Україну майже двома тисячами іранських дронів-камікадзе.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

За даними МЗС, протягом жовтня Росія запустила по Україні 1908 дронів "Шахед", що становить в середньому 62 безпілотники на день. Для порівняння, у вересні було використано 1331 дрон (44 на день).

Лише в ніч на 2 листопада окупанти атакували Київ та інші міста України 71 дроном-камікадзе.

"Дайте дозвіл Україні бити по їхніх пунктах базування та складах в Росії. Дозвольте партнерам перехоплювати їх у нашому небі. Зніміть всі обмеження на захист життя від терору", - закликав міністр Сибіга.

Нагадаємо, вночі проти 2 листопада російська армія завдала удару керованою авіаційною ракетою Х-31П, а також 71 БпЛА "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу. Станом на ранок сили ППО знищили 39 дронів у різних областях України, 21 безпілотник локаційно втрачено, а п'ять дронів повернулися до Російської Федерації.

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