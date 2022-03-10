У МЗС назвали, які відомі компанії продовжують працювати в Росії

У МЗС назвали, які відомі компанії продовжують працювати в Росії

Міністерство оприлюднило список найбільших компаній.

З Росією все активніше перестають співпрацювати відомі бренди.

Втім, поки одні компаній йдуть з російського ринку, інші – продовжують там свою діяльність та інвестують в економіку країни-агресорки.

У Міністерстві закордонних справ України оприлюднили список компаній, які й надалі співпрацюють з РФ.

Компанії, які продовжують працювати в РФ / facebook.com/UkraineMFA

"Кожен товар, який постачає, виробляє або продає компанія на російському ринку, робить свій внесок до військового бюджету, який завжди був пріоритетом для російського уряду у порівнянні з будь-якими елементарними потребами власних громадян", - йдеться в повідомленні.

У МЗС закликають, аби керівництво компаній переглянуло свої рішення та повністю припинило діяльність в РФ.

"Незалежно від розміру інвестицій чи частки Росії у глобальному портфелі, компанії, які дотримуються стандартів і цінностей екологічного, соціального та корпоративного управління, не мають морального права продовжувати діяльність у країні, яка вчиняє масові воєнні злочини на території іншої країни. Єдиним винятком можуть бути компанії, чиї постачання обгрунтовані критичними гуманітарними потребами", - наголосили у Міністерстві.

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