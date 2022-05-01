У МЗС Німеччини пояснили, що повинна зробити РФ для зняття санкцій

У МЗС Німеччини пояснили, що повинна зробити РФ для зняття санкцій

Скасування антиросійських санкцій можливе лише у разі виведення військ РФ з території України, на яку вона варсварськи напала.

Мир на умовах Росії за підсумками війни проти України не принесе безпеки ані Україні, ані Європі. А стане запрошенням до наступної війни.

Про це заявила очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок в інтерв'ю Bild am Sonntag.

Міністерка закордонних справ Німеччини вважає, що світ на умовах, які диктуватиме Росія, не принесе бажаної безпеки ні Україні, ні Європі. За її словами, припинення вогню в Україні могло б стати першим кроком до мирного врегулювання.

"Нам ясно, що санкції можуть бути зняті лише в тому випадку, якщо Росія виведе свої війська. Мир на умовах, продиктованих Росією, не принесе безпеки ані Україні, ані нам в Європі. У гіршому випадку це буде запрошення до наступної війни - ще ближче до наших кордонів", - сказала Бербок.

Вона наголосила, що партнери повинні сприяти посиленню України, щоб вона могла теж вирішувати, на яких умовах буде укладено мир.

"Тому що саме українці гинуть у цій війні і саме їм загрожує пригнічення і тиранія під російською окупацією. Ніхто не має права їм диктувати", - додала міністр.

Нагадаємо, що Німеччина не збирається сплачувати Росії за газ у рублях.

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