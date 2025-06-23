У МВС пояснили, що Україна робить з тілами загиблих росіян

Тіла загиблих / © Associated Press

Реклама

У межах процедури репатріації в 2025 році Україна передала Російській Федерації тіла трьох загиблих російських військових.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, передача стала можливою лише після повного ДНК-ідентифікування.

Реклама

«Росіянам тіла передаються тільки після стовідсоткового підтвердження співпадіння. Три тіла передані росіянам, по них було повне співпадіння», — зазначив міністр.

Загалом під час останньої передачі тіл до України загиблих українських захисників, українська сторона отримала також тіла 20 російських військових. Проте передача їх Росії можлива лише за умови повного підтвердження особистості на основі ДНК-аналізу.

«Ми чекаємо ДНК родичів. Тому хочемо, щоб рідні (росіяни) здали свої ДНК, щоб ми підтвердили», — додав Клименко.

За словами міністра, він віддав наказ тимчасово заборонити передачу решти тіл РФ до моменту отримання всіх необхідних результатів аналізу.

Реклама

«Я дав команду поки заборонити видавати ці тіла росіянам, поки немає підтвердження стовідсотково», — підсумував Клименко.

Нагадаємо, нещодавно до України були доставлені тіла загиблих осіб, яких російська сторона вважає громадянами України, зокрема військовослужбовцями. Репатріація відбулася в межах реалізації домовленостей, досягнутих раніше у Стамбулі.

На сьогодні Росія вже передала Україні понад 4800 тіл. Загалом, відповідно до стамбульських домовленостей, Російська Федерація має передати близько 6000 тіл, які, за її даними, є тілами українських громадян.