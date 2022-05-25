У МЗС Росії заявили, що вони не бачили плану Італії про мир в Україні

У МЗС держави-агресорки заявили, що вони не бачили мирного плану щодо завершення війни в Україні, який Італія відправила до ООН.
Також у МЗС РФ план Італії назвали "кабінетною теорією".
Про це заявила представниця МЗС країни-агресорки Марія Захарова, пишуть російські засоби масової пропаганди.
Захарова заявила, що Росія нібито не отримувала плану про мирне звершення війни в Україні, який підготувала Італія та передала в ООН. І це попри те, що раніше заступник очільника МЗС Росії Андрій Руденко повідомляв, що Росія вивчає цей план.
За словами Захарової, про існування документу РФ дізналась із повідомлень у пресі. Вона назвала план Італії "кабінетною теорією" та заявила, що все складно співвідноситься із реальністю.
Нагадаємо, МЗС Італії за участю урядового палацу Кіджі розробили план миру та врегулювання кризи в Україні. В документі містяться чотири етапи.
Також у МЗС України повідомили, що наразі вивчаються пропозиції Італії, яка поділилася своїм баченням шляхів припинення розв’язаної Росією війни.
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