У МЗС Росії звинуватили Євросоюз в “мілітаризації” України

У МЗС Росії звинуватили Євросоюз в “мілітаризації” України

У Москві вважають, що військово-технічна допомога ЄС не сприяє мирному врегулюванню ситуації на Донбасі.

Офіційна речниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що переговори тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі зайшли у глухий кут.

Як повідомляє російське агентство ТАСС з такою заявою вона виступила у четвер, 9 грудня, на брифінгу.

Захарова, зокрема, зауважила, що Євросоюз включився у “процес мілітаризації України".

"2 грудня Рада ЄС прийняла рішення про виділення 31 млн євро на військово-технічну допомогу Збройним силам України. Дане рішення ніяк не сприяє миру на Донбасі. На цьому тлі переговори з мирного врегулювання фактично зайшли в глухий кут", - додала вона.

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За її словами, засідання тристоронньої контактної групи та її робочих підгруп, що відбулися з 7 по 8 грудня, завершилися безрезультатно. "Просто нічим вони завершилися”, - сказала речниця російського МЗС.

Водночас Захарова заявила, що українські військові нарощують угруповання на лінії зіткнення на Донбасі, користуючись підтримкою НАТО.

"Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ фіксує перекидання Києвом на схід країни важких озброєнь, включаючи великокаліберну артилерію та бронетанкову техніку”, - повідомила вона.

Нагадаємо, 9 грудня керівник генштабу збройних сил Росії Валерій Герасимов заявив, що російське вторгнення до України є брехнею, але водночас пообіцяв припиняти “провокації” ЗСУ на Донбасі.

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