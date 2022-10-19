У МЗС України назвали мету, чому Путін запровадив "воєнний стан" на окупованій частині України

Метою запровадження російським диктатором Путіним "воєнного стану" на частково окупованих територіях Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей є придушення опору українців, які не погоджуються з окупацією.

Про це йдеться в заяві українського МЗС.

У МЗС наголосили, що незаконне запровадження "воєнного стану" на території України є новим злочином Росії проти українців. Там наголосили, що указ Путіна є нікчемним.

"Незважаючи на агонію режиму в Кремлі, Україна продовжуватиме звільняти окуповані території та рятувати своїх людей. Закликаємо міжнародних партнерів рішуче засудити намір російських окупаційних адміністрацій під виглядом так званого "воєнного стану" позбавити мешканців тимчасово окупованих територій України навіть базових прав людини, а також їхні незаконні плани легалізувати мародерство, примусові депортації та мобілізацію", - йдеться в повідомленні.

Українське МЗС звернулося до міжнародних партнерів із проханням надати Україні засоби ППО та ПРО для захисту від ракетних ударів та атак безпілотників.

Путін оголосив "воєнний стан" на території України

Російський диктатор Володимир Путін 19 жовтня оголосив про запровадження "воєнного стану" на частині окупованих Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що дії Путіна - це легалізація мародерства на території України.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі всеукраїнського телемарафону назвала рішення Путіна юридично нікчемним.

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